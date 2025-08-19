Reprodução/Internet Vale Tudo atinge recorde de audiência com capítulo especial

A nova versão de Vale Tudo alcançou sua maior audiência desde a estreia e dominou a programação noturna da Globo na segunda-feira (18). A novela escrita por Manuela Dias marcou 27,6 pontos de média na Grande São Paulo e atingiu pico de 29 pontos às 22h03, segundo dados consolidados obtidos pela coluna.

Foi o maior índice registrado por qualquer programa de TV aberta ao longo do dia. O desempenho histórico da novela da Globo foi impulsionado por um capítulo especial, que foi ao ar entre 21h20 e 22h27.

A produção da emissora carioca já havia atingido recorde anterior em 12 de agosto, com 25,9 pontos de média, e superou a melhor marca para uma segunda-feira, até então registrada em 14 de julho, quando marcou 25,6 pontos.

Programação foi favorecida

A boa fase da novela também contribuiu para os altos índices da programação que a antecedeu. O Jornal Nacional, apresentado por Hélter Duarte e Renata Vasconcellos, também bateu recorde de audiência em 2025.

O telejornal da Globo alcançou média de 26,3 pontos e pico de 28,2 às 21h19, no minuto final de sua exibição. A performance reforçou o bom momento da faixa noturna do canal carioca, que já vinha em alta desde o início do horário nobre.