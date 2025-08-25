Reprodução: SBT Celso Portiolli comanda o Domingo Legal

Uma das perguntas mais fáceis do Passa ou Repassa deste domingo (24) quase foi desperdiçada por um dos times. A equipe formada por ex-apresentadoras do Fantasia (1997–2000) acabou se atrapalhando com uma questão extremamente simples de Geografia e cogitou passar a vez - mas acabou acertando no último segundo.

Celso Portiolli perguntou: "De qual dos polos do planeta Terra o Brasil está mais próximo?". Diferente do Show do Milhão, apresentado por Patricia Abravanel, a atração vespertina não oferece alternativas para as perguntas - ou seja, é tudo na lata.





Apesar de simples, a questão foi interpretada como uma pegadinha. A cantora Tânia Mara pensou em passar a vez para o time adversário, mas a ex-apresentadora infantil Jackeline Petkovic deu a resposta correta nos segundos finais: o polo sul.

O time azul era composto por Adriana Colin, Tânia Mara e Jackeline. Elas enfrentaram o grupo amarelo, formado pela humorista Milene Pavorô, o animador de palco Liminha e o influenciador Lucas Guimarães.

Após escaparem da pegadinha, as famosas ainda acertaram perguntas consideradas difíceis. Foi então que Portiolli lançou um desafio ainda maior: "De que tem medo quem sofre de escopofobia?" , perguntou.

"A gente sabe, mas vamos passar”, brincou Tânia Mara. “A gente também sabe, mas vai passar" , concordou Milene Pavorô.

Tânia achava que responderia corretamente, mas ao optar por não arriscar, e pagar, acabou se salvando. Escopofobia, afinal, é o medo de ser visto por outras pessoas.

A atração este domingo comemorou os 44 anos do SBT completados em 19 de agosto. Por este motivo, o canal convidou as ex-apresentadoras do Fantasia, programa de muito sucesso do final dos anos 90 que marcou gerações de todo o Brasil.

Além de contar com nomes como o de Liminha, animador de palco do Domingo Legal, na era Gugu Liberato (1959-2019) e Programa Silvio Santos.

Sobre o Domingo Legal

O Domingo Legal faz parte da vida dos brasileiros. Há 30 anos, a atração leva para a casa do telespectador, um programa bem especial, com músicas, reportagens, celebridades e quadros campeões de audiência.

A história da atração se iniciou em 17 de janeiro de 1993, quando ainda era gravado, no 01 de agosto de 1994, passou a ser ao vivo.