O repórter Rildo de Jesus, da TV Bahia, afiliada da TV Globo, foi ameaçado por traficantes enquanto fazia uma cobertura ao vivo no bairro Chapada do Rio Vermelho, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Tudo foi exibido ao vivo no Bahia Meio Dia da última segunda-feira (11).

O jornalista estava narrando os estragos causados por um tiroteio entre policiais militares e integrantes do Comando Vermelho (CV), quando foi repreendido por homens que estavam no local e precisou sair rapidamente.





"A gente vai sair do local por questão de segurança. Fui ameaçado agora há pouco por cerca de quatro homens que apareceram naquela rua, e saí do local por conta da segurança, embora esteja com colete à prova de balas. Mas, por questões de segurança, a gente vai deixar a região" , disse o repórter saindo rapidamente do local.

Vanderson Nascimento, âncora da TV Bahia juntamente com Andrea Silva, prestaram apoio ao profissional:

"Pelo amor de Deus, não aguentamos mais. É a qualquer hora do dia, da noite, em qualquer lugar. Como uma pessoa aí de casa vai ficar em paz, se tem gente que não tem para onde ir, não tem o que fazer, não tem onde procurar ajuda, não tem grana para se mudar? E tem que conviver de perto com tanta violência, com tanto medo. Ninguém aguenta mais, é a qualquer hora do dia ou da noite" , desabafou o jornalista Vanderson.

Confira a nota da emissora na íntegra:

"A TV Bahia manifesta seu mais profundo repúdio à ameaça sofrida pelo repórter cinematográfico Rildo de Jesus, nesta segunda-feira (11), no bairro Chapada do Rio Vermelho, em Salvador, enquanto noticiava, ao vivo, que veículos haviam sido atingidos por tiros. Durante a entrada no Bahia Meio Dia, um homem armado, ainda não identificado, ordenou que ele deixasse o local. Para preservar sua integridade, Rildo deixou a área e narrou o ocorrido em movimento. Ele está bem e recebeu, no estúdio, o apoio dos apresentadores Vanderson Nascimento e Andrea Silva.

É inadmissível que profissionais da imprensa sejam alvos de intimidações, agressões ou qualquer forma de cerceamento ao exercício de sua função, essencial para a liberdade de expressão e o direito à informação da sociedade.

A TV Bahia reafirma seu total apoio a Rildo e rechaça qualquer tentativa de silenciar ou coagir comunicadores. Seguimos firmes no compromisso com a verdade, a ética e o respeito à vida".