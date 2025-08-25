Reprodução: SBT Serginho Groisman revela como chegou ao SBT





















O apresentador Serginho Groisman, com mais de 30 anos de sucesso, foi o destaque da edição especial da "Sala do Artista", no Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, exibido no último domingo (25). Ele recebeu um VT relembrando toda a sua trajetória profissional, além de responder a perguntas de Patricia e do júri clássico da atração, falando sobre os bastidores com Silvio Santos e sua carreira na televisão.

Serginho contou como foi sua primeira conversa com o apresentador Silvio Santos (1930-2024) e sua contratação pelo SBT. No entanto, Groisman contou que não tinha o desejo de deixar a TV Cultura, na qual era contratado.





"Ele me chamou. Eu falei: 'Vou lá só ver o Silvio, porque não vou sair daqui da Cultura.' E conversamos e tal, e eu não conseguia prestar atenção... Imagina, não conseguia prestar atenção no que ele falava" , disse.

"Aí ele falou: 'E aí?' Eu falei: 'Desculpa, Silvio, eu não estou conseguindo prestar atenção.' Aí ele perguntou: 'No que você tá prestando atenção?' E eu respondi: 'No teu cabelo.' Aí ele falou: 'Vem aqui, puxa meu cabelo.' Eu puxei o cabelo dele. Aí ele começou a conversar: 'Quero que você venha.' E eu disse: 'Silvio, só vim por um motivo: ver você'" , continuou.

Porém, o dono do SBT frisou que queria Serginho na programação da emissora, principalmente, por um pedido de sua filha, que gostava muito do programa de Serginho da Cultura. No entanto, o ex-comandante do extinto Programa Livre contou que ficou receoso em trocar de canal.

"Aí ele falou: 'Eu gostaria que você visse, porque uma das minhas filhas viu o programa, adora o programa.' E eu falei: 'Olha, tenho um certo receio por causa da liberdade.' Aí o Silvio disse: 'Desce lá na Vila Guilherme, dá uma olhada na Hebe, pergunta pro Jô Soares, pergunta pro pessoal do jornalismo se eu dou ou não liberdade'" , contou.

Por fim, Groisman contou o que foi decisivo para sua vinda ao SBT.

"Desci. Patrícia, o que eu vi! O Sérgio Mallandro, a Vovó Mafalda, o Homem do Sapato Branco, o Gugu... Aí eu falei: 'É aqui que eu vou ficar. Essa é a TV brasileira!'" , disse.

Sobre o Programa Livre

Serginho Groisman comandou o Programa Livre desde sua estreia, em 19 de agosto de 1991, até 1999, quando deixou a atração para se transferir para a TV Globo. Após sua saída, o programa passou a ser conduzido em sistema de rodízio por nomes como Ney Gonçalves, Márcia Goldschmidt, Christina Rocha e Otávio Mesquita.

Em 3 de janeiro de 2000, o comando ficou por conta de Babi Xavier, ex-MTV. O programa permaneceu no ar até dezembro de 2001, quando foi definitivamente encerrado.