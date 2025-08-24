TV Globo Rodrigo Faro se emociona com surpresa de Vera Viel no Dança dos Famosos

Rodrigo Faro chorou ao ser surpreendido por Vera Viel durante apresentação no Dança dos Famosos , exibido neste domingo (24). A aparição emocionou o apresentador, que enfrentou dias difíceis após a esposa realizar uma nova biópsia, dez meses depois de entrar em remissão de um câncer raro na perna. O exame deu resultado negativo.

Que momento emocionante! ❤️ Rodrigo Faro celebrando a recuperação da saúde de Vera Viel aqui no #Domingão pic.twitter.com/72f8ZUBMDo — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 24, 2025

Durante a exibição do Domingão com Huck, Vera surgiu na plateia e subiu ao palco para abraçar o marido. “ Foi a semana mais difícil da minha vida ”, disse Faro, emocionado. Vera então respondeu: “ Eu precisava te dar esse abraço pessoalmente. Você saiu de casa com o coraçãozinho apertado e eu vim aqui para te dar esse abraço pessoalmente, porque eu te amo muito ”.

Em conversa com Luciano Huck, Vera ainda brincou sobre os ensaios: “ Ô, Lu, você falou que ia cuidar dele para mim, hein? ". Luciano então respondeu: " Eu tô cuidando dele. Cuidadinho direitinho, né? Ele só mostrou a bunda até agora ”.

O apresentador não conteve as lágrimas ao lembrar do que passou na semana da apresentação anterior. “ Essa foi a semana mais difícil da minha vida, porque eu recebi a notícia no dia do ensaio e tive que ensaiar. Trinta segundos antes de eu entrar no palco, eu tava com a Vera no telefone chorando ”.

Faro explicou a importância da fé no processo de recuperação da esposa. “ Eu costumo falar, fé não perde de batalha e ela tá ali, ó, cheia de saúde. Duas coisas importantes. Eu tô muito feliz, cara. Fé e ciência ”.

O casal também relembrou o diagnóstico da doença rara, que marcou a vida da família. Vera afirmou que enfrentou o tratamento acreditando “ na fé e na ciência ” e comemorou poder celebrar a saúde recuperada.

Ao final, Vera afirmou que estava alegre de estar ao lado da família e de assistir ao marido na competição. “ Tá aqui cheia de saúde agora para curtir tuas crianças e ver seu marido dançar de croquete na televisão no domingo à noite ”.