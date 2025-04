TV Globo Maria de Fátima e Raquel foram interpretadas por Glória Pires e Regina Duarte na primeira versão

Escrita por Aguinaldo Silva, Gilberto Braga e Leonor Bassères, "Vale Tudo" se consagrou como uma das melhores novelas da teledramaturgia nacional. Com o remake da trama, que está sendo exibida no horário nobre da Globo, muitos espectadores se perguntam sobre os artistas que defenderam os icônicos personagens da história original.



Reprodução YouTube/ site: reginadasartes.com.br Regina Duarte anuncia venda de quadros por até R$ 25 mil





Responsável por dar vida à Raquel Acioli, Regina Duarte se afastou da televisão. A ex-Secretaria Especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro (PL), entre março e maio de 2020, agora se dedica à pintura. Ela vende quadros que podem chegar ao valor de R$ 25 mil.

Reprodução/Globo Renata Sorrah foi Helena Roitman





Renata Sorrah, que roubou a cena em 1988 como Heleninha Roitman, continuou nas artes cênicas, se dividindo tanto no audiovisual quanto no teatro. A intérprete está em cartaz com a peça “Ao vivo (dentro da cabeça de alguém)”. A última novela dela foi "Vai na Fé", em 2023.

Reprodução: Instagram Antonio Fagundes





Antônio Fagundes, o primeiro Ivan Meireles, encerrou contrato de exclusividade com a Rede Globo em 2021. Em 2020, ele dividiu o protagonismo de "Bom Sucesso", telenovela das sete de Rosane Svartman e Paulo Halm, com a atriz Grazi Massafera.

Reprodução Instagram/ TV Globo Antes e depois de Carlos Alberto Riccelli





Visto na década de 1980 como o charlatão César Ribeiro, Carlos Alberto Riccelli se despediu das novelas em 2012, ano em que participou do remake de “Guerra dos Sexos”, exibido pela Globo na faixa das sete. Hoje em dia, ele tem vivido de forma discreta ao lado da companheira, Bruna Lombardi. O casal, inclusive, se conheceu graças às novelas. Isso porque começaram a namorar durante as gravações de um folhetim.

Reprodução: Redes Sociais Glória Pires





Gloria Pires foi outra atriz que encerrou o contrato de exclusividade com a Globo. A eterna Maria de Fátima se consagrou na teledramaturgia do canal e colecionou papéis marcantes, de mocinhas às vilãs. Em 2023, deu vida à megera Irene La Selva em "Terra e Paixão", obra em que formou par romântico com Antônio (Tony Ramos).





Deixaram saudades

Alguns intérpretes da obra original já faleceram. É o caso da intérprete de Odete Roitman, Beatriz Segall. Paulo Villaça, Cláudio Corrêa e Castro, Jairo Lourenço, Lourdes Mayer, Pedro Paulo Rangel, Adriano Reys, Fabio Junqueira, Sérgio Mamberti e Sebastião Vasconcelos são outros artistas do elenco que já morreram.