Reprodução/SBT Como o SBT mudou após a morte de Silvio Santos

Neste domingo (17), completa-se um ano da morte de Silvio Santos (1930–2024). O apresentador, além de fundador do SBT, sempre foi amado pelo público brasileiro. Em sua emissora, ele cuidava de todos os detalhes, desde a programação até sugestões sobre as roupas que os apresentadores deveriam usar.

Após 12 meses sem seu patriarca, a TV da Anhanguera atravessa uma fase complicada em termos de audiência. Atualmente, o canal está sob o comando de Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e atual presidente da emissora.





Apesar das reestruturações e da preparação das herdeiras para assumir o controle da empresa, o desgaste na audiência, que já vinha sendo percebido, se intensificou com a ausência do empresário. Além da saída de diretores veteranos, várias áreas foram reformuladas, e mudanças bruscas ocorreram na programação.

O principal objetivo das transformações é estabilizar o canal e reconquistar a vice-liderança, atualmente ocupada pela TV Record. Em alguns momentos, o SBT chega a ficar atrás até da Band.

A faixa nobre da emissora, que obteve grande sucesso a partir de 2012 com novelas como Carrossel, Chiquititas, Cúmplices de um Resgate e As Aventuras de Poliana, passou a enfrentar dificuldades de audiência após a pandemia. A Caverna Encantada deixou o horário das 20h30, foi editada e substituída pela mexicana As Filhas da Senhora Garcia.

O Programa do Ratinho ainda mantém bons índices e ocupa a vice-liderança. No entanto, grande parte da grade - de Bom Dia & Cia ao SBT Brasil, passando pelas novelas mexicanas e pelo recém-estreado Casos de Família - mostram perda significativa de público, evidenciando os desafios enfrentados pela emissora em sua tentativa de recuperação.

Há, contudo, pontos positivos. Domingo Legal , com Celso Portiolli, vai muito bem na audiência e chega a liderar contra a Globo em alguns momentos. Programa Silvio Santos, agora apresentado por Patrícia Abravanel, segue firme na vice-liderança e, por vezes, ameaça a liderança da concorrência. Celso e Patrícia têm sido os principais destaques da emissora aos domingos, sendo os responsáveis pelos melhores resultados no Ibope.

Recentemente, o SBT demitiu Carolina Gazal , diretora de produção multiplataforma e uma das responsáveis pela criação do streaming +SBT. O projeto, que visava levar o conteúdo do canal para o digital, acumulou um prejuízo estimado em R$ 70 milhões.

Com inúmeras mudanças em curso, o SBT enfrenta um período de transição delicado. Em meio a desafios internos e à forte concorrência, o canal tenta equilibrar tradição e inovação, na esperança de retomar o protagonismo que marcou sua trajetória ao longo das últimas décadas.