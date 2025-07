Reprodução: SBT Celso Portiolli faz pergunta enigmática no SBT





Celso Portiolli acabou surpreendendo com uma de suas perguntas no Passa ou Repassa, na tarde do último domingo (13). Ele perguntou aos participantes da atração qual torre do World Trade Center havia caído em 11 de setembro de 2001, mesmo sem ter sido atingida por um avião. Como ninguém soube responder, o apresentador explicou que o complexo contava com sete torres.

O Passa ou Repassa do Domingo Legal trouxe os cantores Danilo & Davi e a influenciadora Moranguinho no time azul. Já a equipe amarela contou com o cantor Naldo Benny(marido de Moranguinho), além da atriz Carol Bresolin e do influenciador Marcelo Mesquita.

Durante a atração, o apresentador do SBT fez a seguinte indagação:

“Qual foi a terceira torre do World Trade Center que desmoronou em 11 de setembro de 2001, mesmo sem ser atingida por um avião?”.

Nenhum dos times soube responder à questão. Naldo chegou a cogitar uma resposta, mas preferiu não arriscar — o cantor teve medo de ser uma pegadinha.

“Eu tenho convicção, mas pode ser uma pegadinha. Não tem terceira torre” , comentou.







Quando ambas as equipes desistiram de responder, o comunicador revelou que a resposta certa era:

“A Torre 7, com 47 andares, desmoronou devido a incêndios após ser atingida pelos destroços da Torre 1", disse.

Essa informação deixou até o próprio apresentador perplexo:

“Eu não sabia que tinha sete torres, só sabia das duas” , confessou.

Em seguida, Celso mencionou um meme que continua vivo na internet até hoje, associado ao atentado terrorista que derrubou as Torres Gêmeas, em Nova York, em 11 de setembro de 2001.

O meme não tem uma origem específica: trata-se de uma brincadeira que viralizou na web nos últimos anos, com milhares de montagens em que o apresentador aparece em cabines de avião ou na cidade de Nova York.

Celso já entrou na brincadeira diversas vezes e sempre negou qualquer associação, levando o tema com bom humor. No Passa ou Repassa, ele fez questão de reafirmar sua inocência:

“Vamos parar de falar de mim. Sou inocente, não tenho nada a ver com essa história” , disse, aos risos.