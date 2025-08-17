Reprodução: SBT Disney Plus exibirá documentários de grandes estrelas da TV

O Disney Plus anunciou, na última sexta-feira (15), a chegada de quatro produções especiais realizadas pelo SBT. Trata-se de uma homenagem aos grandes ícones da televisão brasileira, como Silvio Santos, Hebe Camargo, Gugu Liberato e Jô Soares.

O projeto visa celebrar os principais nomes da televisão brasileira que já se foram. Todas essas séries foram produzidas pelo SBT, através da sua plataforma de streaming, o + SBT.





Conheça as séries abaixo:

Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro

A série Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro conta a história de vida do apresentador, explorando desde sua infância no Rio de Janeiro até se tornar o maior comunicador da televisão brasileira. Em oito episódios, o documentário revela o dia a dia daquele que se tornou um mito da cultura nacional. A atração destaca seus programas icônicos e seu impacto cultural no país.

Hebe: A Cara da Coragem

Em Hebe: A Cara da Coragem, o público acompanhará a verdadeira essência de Hebe Camargo - muito além das festas e do glamour que sempre marcaram sua imagem. Conhecida como a Rainha do Rádio e da TV, a apresentadora foi uma mulher à frente de seu tempo. Sempre bastante generosa, lutou com altivez por seu espaço em um meio predominantemente masculino.

Gugu, Toninho e Augusto

A série documental revisita a vida de Antônio Augusto Liberato. Com cinco episódios, o documentário, dirigido por Michael Ukstin, explora o fenômeno que foi Gugu Liberato, revelando seu lado humano e o filho dedicado que foi. A produção traz depoimentos de amigos e destaca o grande sucesso de Gugu nas tardes de domingo.

Um Gênio Chamado Jô

Por fim, Um Gênio Chamado Jô apresenta todo o legado de Jô Soares, um dos maiores nomes do humor da TV brasileira. O documentário, com cinco episódios, mostra sua mente brilhante e sua contribuição inestimável para a cultura do país, com depoimentos de amigos e colegas. A série relembra personagens marcantes do apresentador e sua importância para o Brasil.