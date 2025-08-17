Reprodução/Instagram Tiago Abravanel fala sobre luto após morte do avô

O ator Tiago Abravanel relembrou o período de luto pela morte do avô, Silvio Santos (1930-2025). Ele contou que chega a esquecer que eterno dono do SBT, partiu, em alguns momentos de sua rotina. O famoso contou como foi para sua mãe, Cintia Abravanel , lidar com a morte do pai.

"O meu processo foi diferente do processo da minha mãe e das minhas tias. Cada um vive o processo de uma maneira diferente. É muito louco, porque às vezes me cai a ficha de que ele não está mais aqui. Como a nossa vida não era tão próxima e não vivia todo dia junto, às vezes, esqueço que ele não está mais aqui. Me dá um bug na cabeça. Ao mesmo tempo, a energia e o que ele construiu durante toda a vida são tão presentes" , contou.





O artista falou como sua mãe, Cintia Abravanel, lidou com o luto ao perder o patriarca.

"Minha mãe, que era muito mais próxima dele, lidou com a partida de uma maneira muito madura. Eu fiquei impressionado. Quando a gente falava sobre, eu pensava: 'O dia que meu avô partir, vai ser difícil para minha mãe'. Claro que não foi fácil, mas a maneira como ela lidou e tem lidado com isso, eu tiro o chapéu. Ela é muito forte e muito resiliente. Sou muito orgulhoso da mãe que eu tenho e de ver a força dela. Obviamente que tem lembranças, tem saudade, mas a maneira como ela respeitou a passagem foi muito bonita" , disse ao site da Quem.

Morte de Silvio Santos

Na época, a primeira emissora de televisão a noticiar a morte do apresentador foi a TV Globo. A causa da morte de Silvio Santos foi revelada no último boletim divulgado pelo Hospital Albert Einstein.

O dono do SBT faleceu devido uma broncopneumonia após infecção por influenza e a partida ocorreu às 4h50 da manhã daquele sábado.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda" , disse a instituição, na época.