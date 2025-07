Reprodução/Internet Record News tem sinal hackeado e exibe vídeo assustador por 3 minutos

A Record News teve sua transmissão no YouTube invadida por terceiros durante o News 19 Horas desta terça-feira (29). Por cerca de três minutos, as imagens do telejornal foram substituídas por uma reprodução do The Wyoming Incident, vídeo conhecido por simular um ataque hacker. A invasão foi restrita à plataforma digital e não afetou o sinal da TV aberta ou por assinatura.

Vídeo viral reaparece quase duas décadas depois

O problema ocorreu no momento em que o canal exibia uma matéria sobre a invasão de um prédio comercial em Nova York. Na transmissão online, os telespectadores se depararam com o conteúdo do vídeo viral, que reúne imagens desconexas, frases enigmáticas e sons estranhos, com mensagens como “você pode perder tudo” e “você não pode se esconder”.

The Wyoming Incident é um vídeo que circula na internet desde o início dos anos 2000 e simula uma interferência em uma emissora dos Estados Unidos. Ele ficou famoso por sua estética perturbadora e teorias de conspiração associadas a supostos experimentos de manipulação mental. A inserção do conteúdo durante o noticiário gerou grande repercussão nas redes sociais.

O trecho foi incluído automaticamente na íntegra do News 19 Horas publicada no canal da Record News, mas acabou sendo substituído por um novo arquivo durante a madrugada. O corte do material original reforçou a suspeita de uma ação externa que conseguiu interferir apenas no streaming da emissora.

A Record News, procurada pela reportagem da coluna para se manifestar sobre a interferência, tratou o episódio como uma “falha de transmissão” e afirmou que está apurando o que aconteceu.

Veja o momento em que a transmissão foi interrompida:

Transmissão da Record News no YouTube é invadida por mensagens enigmáticas 🤔 pic.twitter.com/zX3jS6joYu — Piuigiron (@virais_video) July 30, 2025