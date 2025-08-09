Reprodução/Internet Carolina Gazal deixa o SBT após 25 anos e agradece trajetória na emissora

Ex-diretora do SBT, Carolina Gazal usou suas redes sociais para se despedir da emissora após 25 anos de trajetória. A executiva agradeceu as experiências vividas no canal fundado por Silvio Santos (1930-2024) e falou sobre os próximos passos na carreira. A informação foi antecipada pela coluna.

“Este post é pra agradecer ao SBT pelos últimos 25 anos de histórias, aprendizados, desafios e conquistas. Trabalhar ao lado de Silvio Santos me ensinou a ter visão de negócio e a falar diretamente com o público”, escreveu.

ocupou cargos estratégicos ao longo da passagem pelo canal e foi a principal responsável pela criação do +SBT, plataforma de streaming lançada em agosto de 2023. “Foram anos de projetos que conectaram televisão e plataformas digitais, fortaleceram marcas e levaram conteúdo a milhões de brasileiros”, recordou.

A ex-diretora dotambém destacou o lado humano da experiência. “Foram também anos de risadas nos bastidores, noites viradas e a certeza de estar construindo cultura. Levo comigo amizades que vão além do trabalho e a confiança de que cada desafio superado me preparou para voos ainda mais altos", declarou.

A mensagem de despedida terminou com uma declaração de otimismo sobre o futuro. “Sou grata a todos que caminharam comigo nesse ciclo. Agora, abro novas janelas para criar, inovar e contar novas histórias. O próximo capítulo vai começar", pontuou.