Na última sexta-feira (8), Raquel Brito virou notícia nas redes sociais após ter afirmado que foi convidada pela produção do remake de Vale Tudo, para participar da trama global. A irmã de Davi Brito, campeão do BBB24, virou meme em diversas páginas da internet.

A influencer digital usou sua página pessoal para enfatizar que "não precisa provar nada para ninguém" , porém, que ficou muito grata com o convite e mesmo que não tenha acontecido a "participação" , ela diz que se sente honrada por ser lembrada.





"Atualmente com a novela Vale Tudo no ar, percebemos uma grande adesão do público jovem, principalmente no meio digital. Penso que seria uma ótima sacada para ambas as partes fazermos a gravação de um VT com Raquel comentando a trama. O que acham? Podemos marcar uma reunião para que eu possa apresentar melhor a proposta e receber uma avaliação?" , dizia o texto.

Raquel, então, ao compartilhar o suposto "convite", pontuou que não precisava provar nada sobre sua participação em Vale Tudo, entretanto, que estava feliz por ter sido lembrada pela Vênus platinada.

"Sei que não preciso provar nada a ninguém, só eu sei da felicidade ao receber o convite. Para mim é uma honra, mesmo que não tenha acontecido. Eu fui lembrada e está tudo bem" , disse.

O convite para Vale Tudo

Raquel, em entrevista ao Pod Isso Fofoquei, contou sobre o convite da novela global para um personagem. Na trama, a irmã de Davi Brito reviveria um meme seu de sucesso na internet, o Dra. Raquel Brito. A intenção, seria replicar seu sucesso com o público mais jovens.

"Chegou um convite para uma novela grande aí, mas por uns probleminhas deles lá, acabei não indo. Mas eu ia! Imagina: você liga a televisão e eu tô lá no meio da novela. Na Globo! Ia ser Vale Tudo! Quando chegou o convite, eu falei: ‘Sério, meu Deus!’. Eles disseram: 'A gente só pensou em você', aí eu respondi: 'Topo!'" , contou

Por fim, Brito revelou que faria um papel com o ator Cauã Reymond, que vive o César no remake global.

"Eu estaria no meio deles, do Cauã Reymond, mas o meu personagem seria aquele que o pessoal conhece da internet: a Dra. Raquel Brito" , finalizou.