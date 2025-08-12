Reprodução/redes sociais Cátia Fonseca fala sobre Dança dos Famosos

A apresentadora Cátia Fonseca se pronunciou após receber críticas nas redes sociais por sua estreia na "Dança dos Famosos", exibida no último domingo (10), no "Domingão com Huck". Integrante do Grupo C - ao lado de Allan Souza Lima, Manu Bahtidão e Richarlyson, a apresentadora fez uma transmissão ao vivo em suas redes sociais para falar sobre a experiência de participar do quadro.

"A gente sai arrastando as pernas de tanta canseira, mas tão feliz. Primeiro, pelas amizades. A Manu é uma querida, nossos professores também, o Richarlyson, que rapaz do bem, assim como o Allan" , contou Cátia Fonseca.





Cátia também elogiou Luciano Huck: "É muito gentil, um grande apresentador. Quando a gente dança, ele fica atento a cada um e, quando termina, sempre dá aquele sorrisinho, tipo 'vai, segue'. É muito legal" , contou.

A apresentadora revelou que antes queria ter controle sobre toda a sua vida, mas, admite que viver não é como um roteiro de cinema ou novela.

"A vida não dá pra ser roteirizada, gente. A vida tá fora do roteiro. Sai do filme, sai do programa e, na vida da gente, sai mais ainda. Então é isso" , disse.

A ex-Band comentou como é a experiência de estar na Dança dos Famosos na Globo.

"Gente, a experiência que tô tendo hoje não é só por estar na Globo - é uma experiência em diversos aspectos. É como falei agora: soltar as rédeas do controle e deixar levar. Eu não sei o que pode acontecer amanhã. Eu não sei mais nada, e isso tá me fazendo um bem danado" , contou.

Ela, no entanto, disse que tem conhecido mais sobre seu corpo, seu jeito de ser:

"Sou uma apresentadora de 56 anos e, por muito tempo, não me permitia fazer tantas coisas. Mas é importante, quando a gente quer, se permitir e se jogar de verdade. Estou com quatro professores fantásticos - não só na dança. Estou reaprendendo e conhecendo mais o meu corpo. A minha linguagem corporal sempre foi instantânea" , frisou.

"Se esse convite tivesse vindo há dois anos, eu não aceitaria. Porque eu não estava pronta para isso. Para mim, essa está sendo a melhor fase" , finalizou a apresentadora.