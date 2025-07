Reprodução Davi Brito muda lentes dos dentes e revela transformação de R$ 60 mil

Davi Brito, campeão do BBB 24 , passou por uma transformação no sorriso e trocou as lentes de resina por porcelanas nesta terça-feira (22). O procedimento foi realizado em Salvador e custou R$ 60 mil. A mudança ocorreu após críticas recorrentes ao visual anterior, considerado artificial por seguidores nas redes sociais.

Os valores e data-lhes da mudança foram divulgados pelo Portal Leo Dias . A substituição por lentes de porcelana foi realizada pela dentista Dra. Loraine Pimenta com o objetivo do resultado final ser mais natural, durável e com maior transparência. O procedimento foi feito na clínica Dr. Viotto, com planejamento digital detalhado.

Davi comentou a experiência e revelou que não conhecia a técnica antes. “ Eu já tinha colocado lentes… mas meu sorriso não era meu. Era exagerado, desproporcional e virou até motivo de piada… A verdade é que mesmo não levando tantas críticas a sério, um pouco da minha autoestima foi junto ”, contou.

O ex-BBB continua: " Foi aí que finalmente conheci a @dra.lorainepimenta, a @clinicaviottosalvador e tudo mudou. Com técnica, sensibilidade e MUITO bom gosto, eles me devolveram algo que vai muito além da estética: um sorriso que combina comigo. Dessa vez, muito mais natural, sofisticado e do jeito que sempre deveria ter sido 🥹 "

O ex-motorista de aplicativo então finaliza: " Hoje eu me olho no espelho e me reconheço. Que experiência incrível. Obrigado, Dra. Loraine 🤍 o seu cuidado e de toda a sua equipe fazem diferença! "