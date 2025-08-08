Divulgação Raquel Brito

Raquel Brito afirmou que recebeu um convite para integrar o elenco do remake de Vale Tudo , da TV Globo. A declaração foi feita durante a estreia do podcast Pod Isso, Fofoquei? , quando a influenciadora foi questionada sobre a possibilidade de atuar em uma novela.

Raquel contou pela primeira vez sobre a possibilidade: “ Toparia. Chegou um convite pra uma novela grande aí, e aí eu acertei. Só que teve uns probleminhas deles lá, e acabou não indo ”, afirmou.

Raquel disse que o papel seria na nova versão de Vale Tudo e que contracenaria com Cauã Reymond. “ Era na Rede Globo, a Vale Tudo, com aquele Cauã Reymond. Quando chegou o convite, eu disse ‘sério, meu Deus?’. Não pensei duas vezes ”, contou.

A RAQUEL BRITO DIZENDO QUE FOI CONVIDADA PRA SER PROTAGONISTA DE VALE TUDO AAAAAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/qzy1F0ymzX — BBBelissima (@BBBelissima) August 8, 2025





Após a entrevista, a fala repercutiu nas redes sociais e gerou uma série de piadas. Um internauta ironizou: “ Aí ela viu que estava sonhando, só não acordou ainda 😂😂 ”. Outro comentou: “ Raquel Brito é irmã do Davi ou do Naldo Benny?? kkkkk Protagonista de novela grande pra quem nunca atuou e é só irmã de ex-BBB?? Na boa, né?? Menos, gata” .

Houve também quem debochasse dizendo que “ viver no lúdico é maravilhoso ” e outro usuário completou: “ Aprendeu com o irmão… ”.

Raquel, que é irmã do campeão do BBB 24 e já participou de A Fazenda , não comentou sobre a repercussão negativa das declarações. A TV Globo não se manifestou sobre o suposto convite até a publicação desta matéria.