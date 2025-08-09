Reprodução/Internet Globo mantém em segredo assassino de Odete Roitman no remake de Vale Tudo

A Globo colocou em prática uma operação especial para manter em absoluto segredo a identidade do assassino de Odete Roitman(Débora Bloch) no remake de Vale Tudo. A estratégia visa preservar o mistério para impulsionar a audiência e surpreender tanto o público quanto a imprensa.

Final diferente

Segundo a Folha de S.Paulo, somente Débora Bloch e o diretor Paulo Silvestrini terão acesso à cena decisiva. Para manter o suspense, foram escritas várias versões do roteiro, mas apenas a definitiva será gravada, poucos dias antes da exibição.

Manuela Dias, autora da nova versão, já avançou nos capítulos finais e decidiu alterar o desfecho conhecido do público. Na trama original de 1988, a assassina era Leila, agora interpretada por Carolina Dieckmmann. Desta vez, a produção já confirmou que o culpado será diferente.

Esse tipo de sigilo rigoroso foi prática comum na Globo entre os anos 1980 e 2000, especialmente em novelas de grande repercussão. Mais recentemente, o canal adotou medidas menos restritivas, mas decidiu retomar o modelo clássico para proteger o impacto do final de Vale Tudo, que será exibido até outubro.

