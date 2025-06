Instagram Davi Brito comenta item íntimo exibido por engano em vídeo

O campeão do BBB24 Davi Brito apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (20) para comentar a repercussão de um vídeo em que deixou escapar um item íntimo enquanto organizava as malas para viajar ao Chile. O ex-motorista de aplicativo gravou o momento em que mostrava uma caixa com dinheiro falso, mas o que chamou atenção foi a presença de um plug anal entre os objetos.

A gravação, feita por Davi e publicada nos stories do Instagram, viralizou rapidamente nas redes antes de ser apagada. Em um novo vídeo gravado dentro de uma barbearia, ele comentou o assunto com bom humor.

“ Estamos acompanhando na internet aqui a resenha do plug. Me acabando de dar risada… Como é que explica agora esse plug para a galera? ”, brincou.

O baiano aproveitou para ironizar a escolha do público em comentar o acessório íntimo e não o dinheiro falso.

“ Rapaz, a galera é f*da. Podiam falar do dinheiro falso que eu comprei. ‘Não anda com dinheiro falso, não, senão você vai ser preso’. Vão falar logo do plug ”, disse, rindo.

Davi explicou que o malote com notas cenográficas não será levado para a viagem por medo de problemas com a Polícia Federal. Ele reforçou que o conteúdo do vídeo não foi intencional.

“ Tem gente que ainda acha que eu faço as coisas na maldade. Eu não faço nada para aparecer. Não preciso me aparecer, não! ”, declarou.

Em outro vídeo, gravado dentro do carro, Davi voltou a se pronunciar.

“ Eu estava realmente arrumando minhas malas para viajar. E o povo tem que pegar atenção em alguma coisa. O povo fica caçando. É muita resenha. Eu mesmo me acabo de rir ”, afirmou.