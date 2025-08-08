Reprodução: Globo Patrícia Poeta manda recado para Faustão



A apresentadora Patrícia Poeta, mandou um beijo para o ex-colega de casa, Fausto Silva. A menção veio durante o Encontro, na qual a jornalista aproveitou o intervalo para desejar boas energias para o comunicador, que passou por dois transplantes na última quinta-feira (7).

"Deixa eu aproveitar e mandar um beijão pro meu amigo Faustão, que passou por dois transplantes. Fausto, um beijo grande para você, boa recuperação, viu" , disse a veterana.





Durante o Bom Dia Brasil , também houve uma manifestação de apoio ao apresentador.

"A gente se despede torcendo pela recuperação do Faustão, que passou por um transplante de fígado e, depois, por um retransplante de rim", disse a apresentadora, que entra na atração com notícias sobre a cidade e o estado de São Paulo.

"Ele tem 75 anos e está internado há dois meses devido a uma infecção bacteriana aguda. Saúde para o Faustão!" , enfatizou.

Ana Paula Araújo também fez questão de mandar uma mensagem ao apresentador: "Estamos aqui na torcida" , desejou.

Internação de Faustão

Faustão teve o seu estado de saúde atualizado na última quinta-feira (7). O veterano, de 75 anos, está internado desde o dia 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Durante os dois meses de internação, o apresentador passou por um controle de infecção, reabilitação clínica e nutricional, com foco na estabilização do quadro de saúde. A cirurgia renal, segundo o boletim, já estava prevista há um ano.

A equipe do hospital realizou os procedimentos após receber a notificação da Central de Transplantes do Estado de São Paulo, que confirmou a compatibilidade dos órgãos com um único doador.

O boletim médico é assinado pelos médicos Álvaro Pacheco e Silva Filho (nefrologista), Marcelo Bruno de Rezende (cirurgião de transplante hepático), Fernando Bacal (cardiologista) e Eliezer Silva (diretor-executivo de sistemas de saúde do hospital).

Histórico

Faustão esteve internado por quase um mês, em abril deste ano. O episódio só se tornou público após sua alta.

Desde maio de 2023, está afastado da televisão e tem mantido bastante discrição sobre sua saúde, mencionando somente em entrevistas em processo de recuperação e fazendo fisioterapia.



