Reprodução/Instagram Cauã Reymond faz reflexão no Dia dos Pais: "Proteja seu filho"

Cauã Reymond aproveitou a folga na agenda para se exercitar em uma praia no Rio de Janeiro. O ator aproveitou a ocasião para gravar um vídeo lembrando a data do Dia dos Pais.

Nas imagens, ele, que é pai de Sofia, de 13 anos, fruto do antigo relacionamento com Grazi Massafera, promoveu uma reflexão sobre a data.

"Começando o Dia dos Pais, como? Dar aquele mergulhinho daqui a pouco. Feliz Dia dos Pais pra todo mundo! O importante é ser um pai presente, estar junto, participar, separou? Fica perto" , começou ele.

"Protege seu filho, sua filha. Paga pensão, seja presente, dar o melhor sempre. Mantenha uma boa relação pelo bem dos nossos filhos. Ótimo domingo! Bora" , finalizou.







