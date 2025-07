Foto: Reprodução Globo Pedro Novaes

Pedro Novaes, de 28 anos, emendou o fim das gravações de "Garota do Momento", antigo folhetim das seis, com as preparações cênicas para "Três Graças", novela das nove que substituirá "Vale Tudo" em outubro. Na segunda-feira (7), ele publicou uma imagem do novo visual.

Reprodução Instagram @pedropnovaes Pedro Novaes muda visual para "Três Graças"

Antes visto com o rosto depilado e os cabelos longos, o ator agora aparecerá nas telinhas com barba e com um corte diferente do galã Beto, criado pela autora Alessandra Poggi. O novo personagem que ele interpretará se chamará Léo Ferretti.





"Nasce e renasce", escreve ele como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 776 mil seguidores. Os cliques ultrapassaram a marca de 68 mil curtidas.

Nos comentários, celebridades e fãs rasgaram elogios a ele. "Olha o novo ele. Voa, Pedrito" , escreveu a atriz Carol Castro, vista recentemente como Clarice Alencar em "Garota do Momento" e que está começando a gravar "Nosso Lar 3".

"Meu amor", acrescentou Letícia Spiller, mãe do artista. "Vai em paz, Roberto Sobral", brincou uma internauta, sobre a "morte" do antigo personagem. "Vou sentir saudade do Beto, ficou muito diferente o visual", apontou ainda uma segunda.

Saiba mais

O roteiro de "Três Graças" é assinado por Aguinaldo Silva, mesmo autor de sucessos da teledramaturgia nacional, como "Tieta", "Senhora do Destino", "Fina Estampa", "Império" e "Porto dos Milagres".

Já a direção fica a cargo de Luiz Henrique Rios. O elenco conta ainda com Sophie Charlotte, Xamã, Dira Paes, Murilo Benício, Gabriela Loran, Miguel Falabella, Samuel de Assis, Grazi Massafera, Romulo Estrela, entre outros nomes.