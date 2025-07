Reprodução TV Globo/ YouTube Cinética Filmes Carol Castro e Fabio Assunção repetem parceria após "Garota do Momento"

Vistos recentemente nas telinhas como Clarice Dourado e Juliano Alencar, os atores Carol Castro e Fabio Assunção repetirão a parceria firmada em "Garota do Momento". Dessa vez, eles dividirão cena nas telonas em "Nosso Lar 3".

As gravações do terceiro filme da franquia espírita, que é sucesso de crítica e público no Brasil, começarão no próximo domingo (6). O novo longa é baseado em "Obreiros da Vida Eterna" (1946), da autoria de Chico Xavier e André Luiz.

O título será "Vida Eterna". Castro assume Zenóbia e Assunção fica responsável pelo papel de Domênico. Cadu Libonati, Othon Bastos, Renato Prieto, Anna Kutner, Vandré Silveira, Caio Scot, Gerson Barreto e Dandara Albuquerque são outros nomes confirmados no elenco.





A direção fica sob a responsabilidade de Wagner de Assis, que assina também o roteiro. O cineasta foi responsável pelos dois primeiros filmes da franquia: "Nosso Lar" e " Nosso Lar 2 - Os Mensageiros", lançados, respectivamente, em 2010 e 2024.

Com respaldo da FEB-Cinema e participação associada da Migdal Filme, a obra cinematográfica conta com realização da Cinética Filmes, em parceria com a Star Original Productions. A distribuição será realizada pela Star Distribution.

Sucesso de bilheteria

O último filme lançado, "Nosso Lar 2 - Os Mensageiros", se tornou sucesso de crítica e público, levando mais de um milhão de espectadores às telonas. Com a impressionante marca de 550 mil ingressos vendidos apenas no fim de semana de estreia, a produção se consagra como a primeira trama brasileira a liderar as bilheteiras no período pós-pandemia.