Reproduçao TV Globo Bárbara Reis como Aline em 'Terra e Paixão'

Após defender Aline em "Terra e Paixão", Bárbara Reis retornará ao horário mais nobre da Rede Globo. A atriz, conhecida também pela vilã Débora em "Todas as Flores", assumirá um dos papéis centrais de "Três Graças", a narrativa que substituirá "Vale Tudo" no segundo semestre deste ano.



Caberá a ela vivenciar Lena, uma mulher que almeja ser mãe e enfrenta tentativas frustradas de engravidar. O roteiro é assinado por Aguinaldo Silva, mesmo autor de sucessos da teledramaturgia nacional, como "Tieta", "Senhora do Destino", "Fina Estampa", "Império" e "Porto dos Milagres".





Já a direção fica a cargo de Luiz Henrique Rios, que já tinha trabalhado com Bárbara na novela de Walcyr Carrasco. Segundo a atriz, o convite para compor o elenco da próxima novela das nove partiu do diretor. "Fui convidada pelo Luiz Henrique Rios para estar junto com ele e toda a equipe", antecipou a intérprete.

"Acho que é uma personagem que vai gerar muita identificação, principalmente com outras mulheres tentantes. Essa aproximação me deixa muito feliz. Para quem estava com saudade de mim nas novelas, voltarei", acrescentou ela, que também já atuou na dramaturgia da Record TV.