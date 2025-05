Reprodução: Instagram/@arealspiller Leticia Spiller e Franclim Mendes

Leticia Spiller utilizou as redes sociais, na última quinta-feira (1º), para fazer uma declaração ao marido, que fez aniversário. A artista publicou uma mensagem e um vídeo romântico ao lado de Franclim Mendes.

"Você é presente do universo! Seja mais e mais feliz, meu amor. Grata por você ser luz e farol. Ilumine e brilhe sempre! Caminhos abertos para ti. Feliz vida! Te amo muito", escreveu a artista.

Nos comentários da postagem, os internautas repercutiram o momento especial. "Oh, que lindos! Viva o amor", desejou um usuário. "Casal bonito da p*rra. Entendeu, né, Universo? Pode mandar o meu", pediu um segundo. "Casal maravilhoso! Felicidades!", expressou um terceiro.

A artista e o português foram vistos juntos pela primeira vez em público no Carnaval deste ano. Semanas depois, Spiller postou diversos momentos com o amado em suas redes sociais. Antes do atual namoro, a veterana viveu um affair com Nizam, do BBB 24, depois do término do relacionamento de 7 anos com Pablo Vares.

Assista: