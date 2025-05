Reprodução: Instagram Leticia Spiller e Marcello Novaes

Leticia Spiller utilizou as redes sociais, na manhã desta terça-feira (20), para se aproximar dos seguidores e responder algumas dúvidas. Um internauta a questionou a respeito da relação que ela tem com o ex, Marcello Novaes.

Ao falar do vínculo que tem com o ator, a artista frisou a boa convivência. É uma relação realmente muito linda, muito especial, só posso agradecer. Espero que a gente possa inspirar também outras pessoas nesse sentido", afirmou.

Os dois são pais de Pedro Novaes, que está no ar atualmente com a novela “Garota do Momento”, no qual interpreta Beto, par romântico da protagonista Bia, vivida por Duda Santos.

“Acho que, quando um casal que tem filhos e se separa, a gente precisa muito pensar nessa família que não se dissolve. Esses laços são eternos”, acrescentou ela. “Se a gente tem uma boa relação, isso reflete também nos nossos filhos. A chance de nossos filhos serem bem resolvidos, se sentirem amados, acolhidos quando os pais têm uma boa relação é maior”, reforçou a atriz.

Novo relacionamento

Atualmente, Spiller namora com Franclim Mendes. A artista e o português foram vistos juntos pela primeira vez em público no Carnaval deste ano. Semanas depois, Spiller postou diversos momentos com o amado em suas redes sociais.

Antes do atual namoro, a veterana viveu um affair com Nizam, do BBB 24, depois do término do relacionamento de 7 anos com Pablo Vares.