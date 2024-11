Reprodução/Instagram Pedro Novaes e os pais

O ator Pedro Novaes , de 28 anos, vai retornar às novelas após 5 anos longe das telinhas. O último papel do jovem foi como o protagonista Filipe em "Malhação: toda forma de amar", em 2019.



Pedro vai interpretar Beto, o mocinho da nova novela das 18h da TV Globo "Garota do Momento", que estreia na próxima segunda-feira (4).

Em entrevista ao jornal O Globo , o ator afirma que no período em que ficou longe das telinhas, ele se afundou nos estudos para amadurecer como ator: "Trago um Pedro muito mais seguro e consciente. Construí uma bagagem maior de estudos e desenvolvi uma visão mais apurada para melhorar meu trabalho. Ao longo do tempo, busquei mais referências. Estou em um momento muito bom da minha carreira, em paz e feliz com esta fase da minha vida."

Pedro é filho dos atores Letícia Spiller e Marcello Novaes, e afirma que possui muita influencia dos pais quanto a sua profissão: "Tenho orgulho deles como pessoas e profissionais. Algumas portas se abrem diante dessa situação (ter pais famosos), mas não deixo de me dedicar nem por um segundo por causa disso. Descolo um pouco dos meus pais, mas, ao mesmo tempo, são eles que me enchem de orgulho. Eu os amo demais, troco experiências e aproveito o aprendizado deles para entender mais sobre esse meio."

Ele afirma que esse tempo o fez a não se preocupar tanto com as críticas que ele possa receber: "Quando faço meu trabalho, dou 100%, dou meu sangue. É claro que vejo algumas críticas, mas deixo muitas passarem porque, quando estou trabalhando, gosto de estar focado. Nós não vamos agradar a todo mundo. Atingir mais pessoas significa receber mais julgamentos, e alguns não vão gostar, mas está tudo certo."

Ele afirma que a fama dos pais o deixa pressionado às vezes e que ele luta para não ficar apenas com o status de 'nopobaby'. "Estou seguindo com meus próprios pés. Se eu errar, é comigo. Se acertar, é comigo também. Existe o pré-julgamento das pessoas que esperam algo de mim, mas meu trabalho é diferente do deles."