Foto: Fábio Rocha/ TV Globo Rebeca Carvalho como Ana Maria em 'Garota do Momento'

Quem vê Rebeca Carvalho na pele de Ana Maria em "Garota do Momento", jamais imaginaria que esta é a primeira experiência da atriz em uma novela. A personagem segura de si tem semelhanças e diferenças com a intérprete, que conversou sobre carreira, sexualidade e experiências que teve no folhetim das seis, em entrevista ao iG Gente.

O papel na trama de Alessandra Poggi, aliás, quase ficou com outra artista. Rebeca conta que foi convidada para o teste após uma amiga ser reprovada por ter menos de 18 anos.

"Uma amiga minha fez o teste, só que não conseguiu passar porque era menor de idade. E ela falou assim: 'Amiga, você quer fazer?'. Eu fiquei meio receosa porque eu nunca tinha feito teste audiovisual. Falei: 'Tá, posso tentar'. Fui só com a fé, na cara e na coragem e entreguei um teste", lembra.





"Do diretor até a autora, é muita aprovação que a gente precisa ter para ser realmente selecionado para uma novela. Eles precisavam de alguém que realmente representasse a Ana Maria, expressasse ali uma menina de 16 anos à frente do tempo e com uma malícia da vida. Eu fiquei muito feliz que eles viram isso em mim", acrescenta.

Reproduçao TV Globo Rebeca Carvalho como Ana Maria em 'Garota do Momento'









Quais caminhos pretende seguir depois de 'Garota do Momento'?

Após o fim da narrativa, que terá o último capítulo exibido nesta sexta-feira (27), Rebeca quer experienciar outros formatos, como o streaming. No entanto, não descarta um retorno às novelas, tampouco ao teatro.

"Queria muito experimentar o streaming, porque era uma coisa que sempre me chamava mais atenção, até mais do que novela. Também acho que voltarei para o teatro, este vai ser o primeiro planejamento depois da novela. Mas, se vier uma outra novela, se vier um filme, eu estou aqui também. Não estou negando. Eu sou para toda obra", pontua.

O desejo de fazer uma vilã é um dos objetivos da atriz, que se inspira na icônica Carminha, interpretada por Adriana Esteves em "Avenida Brasil" (2012). "Gostaria de dar vida a uma vilãzinha assim ardilosa, que planeja as merdas dela e faz mal para as pessoas. Eu ia amar, me inspiro na Carminha. Inclusive, uma atriz que eu tenho vontade de trabalhar é a Adriana", torce.

Reprodução Instagram Rebeca Carvalho com Philipp Lavra e Gabriel Milane





Os boatos de que "Xica da Silva" ganharia um remake também chamaram atenção da artista, que gostaria de reencarnar a protagonista, antes defendida por Taís Araujo. "Fiquei sabendo aí que vai vir Xica da Silva e já disseram: 'Ah, abre o olho'. Meus olhos estão bem abertos", diz.

"Você gostaria de interpretar o papel da Taís Araujo?", questionei. "Lógico, lógico é um filme para nós pretos. Faria super. Eu amo a história da Chica", enfatizou.

Afastamento da igreja e exposição da sexualidade

Ao iG Gente, Rebeca enfatiza as qualidades da personagem Ana Maria, tida como uma menina à frente de seu tempo na obra dirigida por Natália Grimberg. A atriz ainda se compara com Guto (Pedro Goifman), que se assumiu gay na narrativa com o apoio de Ana.

A jovem enfrentou dilemas parecidos fora da ficção: ela chegou a sair da igreja, aos 16 anos, quando se entendeu como uma mulher bissexual. "Só que eu me inspiro na Ana Maria, de verdade, porque eu acho que na idade dela eu não era assim, na idade dela eu sempre fui cristã. Eu saí da igreja aos 16 anos e tinha pensamento muito conservador", afirma.

"Ter uma Ana Maria é muito importante porque um dia eu precisei ter uma Ana Maria comigo, quando eu já fui um Guto, sabe? Assim como eu já fui um Guto, eu fui uma Ana Maria para alguém", completa, fazendo referências a amizades que se apoiam no momento de assumir a sexualidade.

"Eu me assumi bissexual há uns dois anos, mais ou menos. Tinha esse receio de ser mal recebida, de ser mal interpretada. Só que ter tem alguém que segure a nossa mão é imprescindível. Depois de ter tido uma Ana Maria, eu virei uma Ana Maria para os meus amigos, sabe? Eu segurei na mão deles. Quando acontece alguma coisa na rua, eu sou a primeira a defender, porque eu já fui pessoa que não conseguia se defender e isso é muito ruim", finaliza.