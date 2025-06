Reprodução Globo/ Instagram Guilherme Magon interpreta Leonardo Roitman em "Vale Tudo"

A nova versão de "Vale Tudo" aposta em uma reviravolta que não existiu na narrativa original, escrita por Aguinaldo Silva, Gilberto Braga e Leonor Bassères. Trata-se de Leonardo Roitman, que morreu na trama de 1988 e está vivo na releitura de 2025.



No capítulo desta quinta-feira (19), o público verá pela primeira vez o encontro entre mãe e filho. Quem assume o personagem é Guilherme Magon, de 39 anos.

Embora seja um "rosto novo" em novelas, o ator coleciona experiências em outros formatos artísticos, como peças de teatro e séries para o streaming.

"Rinha" (2008), "O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu" (2022), "Assédio" (2018) e "O Som e a Sílaba" (2024) foram algumas das produções que ele participou. Além disso, esteve na peça "Cabaret", com Claudia Raia.

Entenda mudança

Reprodução Globo Beatriz Segall como Odete Roitman em "Vale Tudo"





Em 1988, Odete, então interpretada por Beatriz Segall, tinha sido responsável pela morte do filho. Era ela quem dirigia o carro que sofreu um acidente, responsável pelo falecimento do primogênito.

Foto: Reprodução Paolla Oliveira é Heleninha Roitman em nova versão de "Vale Tudo"





Para se livrar da culpa de ter "matado" o próprio herdeiro, a megera preferiu jogar a culpa em Heleninha (Renata Sorrah), o que fez com que o vício dela por bebidas alcoólicas apenas aumentasse.

No remake, a alcoolista, agora defendida por Paolla Oliveira, também sofre com os traumas da artimanha da matriarca, ao passo que acredita ter sido a responsável pela morte do irmão.

Nos próximos capítulos, ela não apenas descobrirá que não causou o acidente, como também saberá que o irmão está vivo. A reviravolta reforça a vilania de Odete (Debora Bloch) e mexerá com os rumos da trama.

"Vale Tudo" se despede da grade da Globo em outubro deste ano. Será "Três Graças" a narrativa responsável por ocupar o horário nobre da Globo no segundo semestre de 2025. A história é encabeçada por Aguinaldo Silva, com direção de Luiz Henrique Rios.