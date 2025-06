Reprodução/TV Globo Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo"

O remake de "Vale Tudo" deixou os espectadores curiosos por conta de uma cena misteriosa protagonizada pela grande vilã da trama, Odete Roitman (Debora Bloch). A primeira versão, exibida em 1988, também contou com um grande segredo da vilã.

No capítulo desta terça-feira (3), a dona da TCA apareceu interagindo com uma personagem nunca mencionada até então. Trata-se de Nice (Teca Pereira). "Espero que você tenha um bom motivo para me fazer vir até aqui", declarou a megera.





"Eu sei que é um incômodo muito grande, mas é que por telefone fica complicado de explicar as coisas", disse Nice. "A senhora sabe, né? As coisas têm que ser boas para os dois lados. E tem muitos anos que a senhora não vem aqui... Uns quatro ou cinco anos", acrescentou a idosa.

"Para mim pareceram cinco minutos sem ter o desprazer de vir até aqui. Fala logo quanto mais vocês está precisando. Eu não vou discutir, contanto que você continue fazendo o que tem que fazer", pontuou Odete. "Eu sei, eu vou continuar fazendo tudo o que tenho que fazer aqui", afirmou.

Caso Manuela Dias siga a versão original, o segredo da novela é que Heleninha não foi responsável pela morte de seu irmão mais velho. Foi Odete, então interpretada por Beatriz Segall, a responsável por causar a morte do próprio filho. A vilã jogou a culpa na própria filha, que estava bêbada na ocasião.