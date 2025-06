Reprodução/Instagram Claudia Raia

Claudia Raia, de 58 anos, se consolidou na história da teledramaturgia brasileira. No entanto, a atriz, conhecida pelas mocinhas e vilãs que interpretou, não pretende retornar aos folhetins, pelo menos por agora.

Isso porque ela quer se dedicar a criação de Lucca, filho caçula dela, fruto da relação com Jarbas Homem de Mello, de 55. No último domingo (15), durante participação no "Domingo Espetacular", ela detalhou a situação.

"Eu estou num momento em que eu estou morando em São Paulo há 15 anos já. Mas agora eu estou migrando para outras coisas mais curtas, amo audiovisual, mas eu estou voltada para séries, para filmes, mais do que para novela", começou.





"Novela me tira muito de casa, e eu tenho um filho muito pequeno e quero aproveitar a infância dele. Então, nesse momento, eu estou com outros planos", acrescentou.

Relembre

O último folhetim no qual Claudia esteve foi "Verão 90", exibido em 2019 pela Rede Globo. Em 2023, ela até retornou ao formato, mas para uma participação especial em poucos capítulos na trama "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes.

Atualmente, ela pode ser vista em "Cenas da Menopausa", peça teatral que tem Jarbas Homem de Mello como diretor.