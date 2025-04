Reproduçao TV Globo 'Vale Tudo': Odete Roitman (Debora Bloch); 'Dona de Mim': Leona (Clara Moneke)

Rosane Svartman mostrou a que veio logo no primeiro capítulo de "Dona de Mim", exibido nesta segunda-feira (28), na faixa das sete da Rede Globo. O folhetim da autora, conhecida por sucessos como "Totalmente Demais" e "Vai na Fé", marcou a mesma audiência que "Vale Tudo".



A nova novela alcançou 22 pontos de média na Grande São Paulo, o mesmo índice do remake adaptado por Manuela Dias, que é exibido na faixa das nove, considerada como o horário nobre do canal, o de maior audiência. 199 mil telespectadores equivalem a cada ponto na medição.





O capítulo de ontem da releitura, inclusive, marcou a chegada da vilã Odete Roitman (Debora Bloch) ao Brasil. O momento foi uma das sequências mais lembradas da primeira versão, exibida em 1988, escrita por Aguinaldo Silva, Gilberto Braga e Leonor Bassères.

Vale ressaltar, no entanto, que "Vale Tudo" tem se saído melhor que a antecessora, "Mania de Você", que hoje carrega o título de menor audiência de uma novela das nove, com 21,1 pontos. Antes, o posto estava a cargo de "Um Lugar ao Sol", da autoria de Lícia Manzo, com 22,3 pontos.

"Dona de Mim" é protagonizada por Clara Moneke como Leona. A protagonista se separa do grande amor após uma perda gestacional que a deixa traumatizada. Pelas coincidências do destino vira babá de Sofia (Elis Cabral), menina batizada com o mesmo nome que ela daria para sua filha, que morreu durante a gravidez.

Com direção de Allan Fi terman, a trama tem nomes como Camila Pitanga, Tony Ramos, Claudia Abreu, Suely Franco, Marcello Novaes, Juan Paiva, Bel Lima, Rafael Vitti, Humberto Morais, Giovanna Lancellotti, Felipe Simas, Marcos Pasquim, Flora Camolese e Vilma Melo.