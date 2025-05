Reprodução TV Glob/ Globoplay Samuel Rosa no 'Altas Horas'

Adaptado por Manuela Dias a partir da obra original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, o remake de "Vale Tudo" contará com uma adição de peso no elenco. Trata-se do cantor e compositor Samuel Rosa, de 58 anos.



A participação especial não será para nenhum papel fictício. Isso porque o musicista interpretará ele mesmo. As sequências gravadas por ele devem ir ao ar na primeira quinzena de junho. Rosa contracenará com personagens de destaque na narrativa do horário nobre da Globo.





Na trama, ele aparecerá para fazer um show privado na luxuosa mansão de Celina Junqueira, defendida por Malu Galli. A chegada do artista no núcleo dos Almeida Roitman será repercutida entre os familiares, essencialmente entre Ivan (Renato Góes), que é fã declarado do cantor.

Relembre

Muito se engana quem pensa que esta é a primeira vez que "Vale Tudo" escala um músico para a trama. Nos capítulos iniciais, Iza fez uma participação em um evento da "Tomorrow", agência de conteúdo fictícia da produção dirigida por Paulo Silvestrini.

A atual novela das nove deve deixar a grade do canal em outubro deste ano, quando será substituída por "Três Graças". A próxima novela tem autoria de Aguinaldo Silva e direção de Luiz Henrique Rios. Sophie Charlotte será a mocinha, ao passo que Grazi Massafera assumirá a vilã.