Haroldo Ferretti, baterista do Skank, revelou o motivo do término da banda . Em entrevista ao Beyond The Cave Podcast , o ex-membro explicou o motivo de Samuel Rosa ter optado pelo fim do grupo icônico .



"A decisão de acabar com o Skank foi uma decisão do Samuel. Ele falou em uma reunião nossa 'Estou querendo botar o assunto na mesa, vamos terminar a banda. Eu estou afim de ter uma carreira nova'", contou Ferretti.

O baterista ainda explicou que o vocalista da banda, que possui sucessos como "Vou Deixar" e "Vamos Fugir", queria realizar parcerias com artistas que não "conversavam tanto com o conceito da banda mineira". Além disso, o musicista possuía desejos de sair em turnê solo.

Sobre a escolha de sair, o baterista afirmou: "Poderia ter sido qualquer um de nós [...] Mas não foi, e foi dele, mas a partir do momento que ele tomou essa decisão e trouxe para banda, ninguém contestou", explicou ele.

"Eu abracei e parecia que eu que tinha tomado a decisão [...] É um baque, você está tratando de como vai ser o próximo cenário ou fechando conta e de repente, 'Vamos parar a banda", detalhou ele.

Assista à declaração do bateirista na íntegra:

