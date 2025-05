Reprodução TV Globo - 25.5.2025 Cauã Reymond e Serginho Groisman

Os supostos desentendimentos entre Bella Campos e Cauã Reymond nos bastidores de "Vale Tudo" continuam chamando atenção dos espectadores. No último sábado (24), durante o "Altas Horas", o apresentador Serginho Groisman resolveu questionar o galã sobre a situação.



"Cauã, vou começar com uma coisa que está saindo por aí, uma questão sobre os bastidores da novela. Quero saber se você tem alguma coisa a dizer ou não. Atores, quando se encontram, o que acontece?", indagou o titular da atração noturna da Globo.





Em seguida, Cauã ressaltou que tinha 27 anos de carreira, entre os tempos de modelo e ator, frisando que estava "acostumado com esse tipo de coisa, de saírem muitas notícias". Sem falar dos conflitos, ele preferiu ressaltar o 'sucesso' da novela, que tem enfrentado problemas na audiência e, inclusive, sendo menos vista na TV aberta do que outros folhetins, como "Garota do Momento" e "Dona de Mim".

"Posso falar que estamos trabalhando muito duro, são atores muito talentosos. Estamos fazendo a novela muito bem. Estou acostumado com esse tipo de situação", comentou.

"Outro dia teve uma festa do elenco, falaram que não fui. Não vou em festa praticamente. Quando vou, vou a trabalho. Sou um cara super caseiro, então estou acostumado com esse tipo de especulação. Fico feliz com o sucesso da novela e com o presente que foi fazer o César. Está tudo rolando muito bem, o time está trabalhando sério", finalizou.

Relembre

Nas últimas semanas, Bella Campos e Cauã Reymond passaram a ser alvo de rumores em relação a uma crise nas gravações da trama. Segundo a "Veja", eles teriam tido uma briga nos estacionamentos dos Estúdios Globo. O motivo desta rusga seriam reclamações do veterano sobre a atuação da jovem.

Já Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, alegou que Bella Campos registrou reclamações formais sobre Cauã, alegando que ele "era debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista".

Eles interpretam Maria de Fátima e César Ribeiro na releitura da obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A nova versão deixará a grade da Globo no segundo semestre deste ano, quando dará lugar à "Três Graças", de Aguinaldo Silva, que terá Bárbara Reis no elenco.

Cauã Reymond decidiu se pronunciar sobre as especulações de desentendimentos entre ele e Bella Campos nos bastidores de "Vale Tudo", atual narrativa das nove da Rede Globo. Bella Campos não comentou a suposta polêmica publicamente até então.

No dia 24 de abril, o artista negou uma briga com a colega de profissão durante as filmagens da novela. “ Não tem confusão nenhuma, estamos trabalhando. Ontem foi um dia maravilhoso de gravação. E hoje vai ser também. Graças a Deus está tudo bem”, declarou ele ao portal Leo Dias. O galã ainda afirmou que passava antitranspirante após boatos de mau cheiro: "eu passo, eu passo, eu passo”.