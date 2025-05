Reproduçao TV Globo Debora Bloch como Odete Roitman

Quem acompanhou "Vale Tudo" na última terça-feira (20) pode ter se deparado com uma situação bem inusitada. O folhetim do horário nobre foi interrompido em algumas praças da Globo e ficou fora do ar por aproximadamente 45 segundos.

No lugar da novela, uma gravação dos bastidores do "GloboNews Debate" foi exibida por quase um minuto. Antes da interrupção, o público acompanhava uma cena de Ivan e Heleninha Roitman, interpretados, respectivamente, por Renato Góes e Paolla Oliveira.





No vídeo colocado de forma equivocada, duas pessoas sentadas em poltronas apareciam interagindo. Uma usava crachá, ao passo que a outra segurava um microfone. O momento foi repercutido nas redes sociais.

"Já vi isso acontecendo em programa ao vivo, agora em novela. Surreal", opinou uma usuária do X, antigo Twitter. "Pensei que tinha sido só aqui em casa, que susto", acrescentou uma segunda. "Alguém apertou algum botão errado sem querer", debochou uma terceira.



O que rolou com a TV Globo durante a exibição de Vale Tudo? pic.twitter.com/pSpx8VCB3R — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 21, 2025





Em meio aos questionamentos e críticas dos espectadores, a emissora se pronunciou por meio de uma nota: “A interferência no capítulo de Vale Tudo foi decorrente de uma falha técnico-operacional na transmissão do Rio de Janeiro".

Término e substituição

Com previsão de término para outubro, "Vale Tudo" deixará a grade da Globo e será substituída por "Três Graças". A próxima narrativa será escrita por Aguinaldo Silva, autor de sucessos como "Tieta", "Fina Estampa", "Senhora do Destino" e "Império". A direção fica a cargo de Luiz Henrique Rios, que dirigiu "Terra e Paixão" (2024).