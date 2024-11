Marcelo de Assis Samuel Rosa apresenta nova turnê pela primeira vez em São Paulo

O cantor Samuel Rosa, ex-vocalista da banda Skank , comentou sobre o fim do grupo musical em 2023, após 32 anos de carreira. Segundo o artista, tudo relacionado à banda foi muito explícito , tendo o cuidado com os fãs sobre o fim.



Em entrevista ao programa Conversa com Bial , Samuel disserta: "O Skank teve a possibilidade de cuidar do fim como cuidou do início. Foi tudo muito explícito, conversado. Eu trouxe a ideia dessa parada. Não foi de uma hora para outra, já estava ensaiado isso antes e achava que depois de três décadas não acertaria as contas comigo mesmo no fim da vida [se não tentasse]".

Na entrevista, Samuel explica que está lançando um novo álbum solo e que produziu dez músicascompostas em dois meses. "Conheço pessoas que compõem na estrada. Eu não consigo. Trabalho de duas formas: a induzida e a espontânea, que é meio mediúnica: você recebe uma canção pronta. Isso já aconteceu comigo. A melodia de Vou Deixar veio assim, de bate e pronto. Estava brincando no violão e veio inteira", recordou.

O músico de 58 anos também comentou sobre os seus filhos: Juliano, de 25 anos, e Ana, de 22 anos, frutos do casamento com Ângela Castanheira, e a filha caçula Ava, de 8 meses, do seu relacionamento com a jornalista Laura Sarkovas. Ele afirma: "Fui convocado pelos deuses do destino a continuar sendo pai, porque não deixamos de ser pais. Apesar da Ava ter sido planejada e desejada, hora alguma incorporei na minha vida a ideia que seria pai após os 50 anos, me senti agraciado. Se estou sendo pai de novo é porque eu mereço".