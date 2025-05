Reproduçao TV Globo Ricardo Vianna e Debora Bloch em 'Vale Tudo'

Ricardo Vianna, de 32 anos, surpreendeu o público na última terça-feira (6). O motivo? Ter aparecido no remake de "Vale Tudo", atual folhetim do horário nobre da Rede Globo. O personagem é um dos amantes da vilã Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch.



“Quando a senhora me ligou, eu achei que era pra servir numa festa”, dirá ele, que é um garçom e conheceu a megera em um jantar promovido por Solange Duprat (Alice Wegmann). “Não deixa de ser. E pode me chamar de ‘você’, benzinho”, rebate Odete.

“Claro. E você costuma fazer sempre isso? Assim, de convidar”, questiona o galã. "Marlon, não vamos pegar nenhum caminho que possa nos levar a cometer uma deselegância", responderá a irmã de Celina (Malu Galli), que dará beijos no moço enquanto eles estão em uma banheira.





"Vale Tudo" estreou no dia 31 de março, substituindo "Mania de Você", de João Emanuel Carneiro. Com direção de Paulo Silvestrini, o folhetim do horário nobre é adaptado por Manuela Dias a partir da obra original escrita por Aguinaldo Silva, Gilberto Braga e Leonor Bassères.

O novo elenco traz nomes como Paolla Oliveira, Edvana Carvalho, Ramille, Belize Pombal, Karine Teles, Renato Góes, Carolina Dieckmann, Malu Galli, Humberto Carrão, Debora Bloch, João Vicente de Castro, Alexandre Nero e Luis Salem.

Com previsão de término para outubro, o remake deixará a grade da Globo e será substituído por "Três Graças". A próxima narrativa será escrita por Aguinaldo Silva, autor de sucessos como "Tieta", "Fina Estampa", "Senhora do Destino" e "Império". A direção fica a cargo de Luiz Henrique Rios, que dirigiu "Terra e Paixão" (2024).