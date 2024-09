Reproduçao TV Globo Alice Wegmann como Anitta

Alice Wegmann, de 28 anos, viralizou nas redes sociais. O motivo? Ter homenageado a cantora Anitta durante o "Lip Sync", quadro do "Domingão com Huck" no qual artistas interpretam outros artistas em um duelo decidido pelo público da plateia do programa.







No último domingo (29), ela dançou ao som do hit "Joga Pra Lua", single do álbum "Funk Generation". A artista explicou que se inspirou na medalhista olímpica Rebeca Andrade para a performance. "Eu era ginasta, e misturei Anitta com a Rebecca Andrade, que usou a música da Anitta também", contou.





A atriz duelou com Silvero Pereira. Para a batalha do programa, o ator, conhecido pelos papéis que defendeu em novelas da Rede Globo, decidiu resgatar "I Will Always Love You", canção eternizada na voz de Whitney Houston para o filme "O Guarda-Costas". Silvero venceu Alice.

Reproduçao TV Globo Silvero Pereira como Whitney Houston









'Vale Tudo'?

Longe das novelas desde "Órfãos da Terra" (2019), Alice Wegmann deve retornar à grade da Globo no remake de "Vale Tudo". A artista, que já trabalhou com a autora Manuela Dias, responsável por adaptar o folhetim, está cotada para reencarnar a jornalista Solange Duprat, interpretada por Lídia Brondi na narrativa original.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.