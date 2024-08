Reprodução Instagram Viola Davis e Rebeca Andrade

Rebeca Andrade e Viola Davis se tornaram o assunto das redes sociais na última quinta-feira (1º). O motivo? Uma declaração da artista para a atleta, que ganhou medalha de prata na final do individual geral de ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.



“Te amo, Rebeca! Parabéns”, escreveu ela em português. Premiada com os principais prêmios do audiovisual, como Grammy, Emmy e Oscar , a atriz foi respondida pela atleta brasileira. “Te amo também! Obrigada”, escreveu a medalhista olímpica que disputou contra a americana Simone Biles.



Em outra postagem, Viola fez uma publicação conjunta em que parabenizava as três ginastas que estiveram no pódio da modalidade: Simone Biles, Rebeca Andrade e Sunisa Lee . As três competidoras conquistaram, respectivamente, medalhas de ouro, prata e bronze na disputa.



Famosos do Brasil

Além da atriz conhecida internacionalmente, Rebeca Andrade foi tietada por famosos brasileiros. Tiago Iorc escreveu: “Gigante”. “Você é a nossa rainha! É tudo e mais um pouco! Que orgulho!”, declarou a esposa de Boninho, a apresentadora Ana Furtado.

