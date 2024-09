Reprodução: Instagram Antes e depois do rosto de Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa mostrou, no último domingo (29), o resultado de sua aparência sem o preenchimento facial que a musa possuía. "Decidi remover todos os produtos que usava no rosto", escreveu ela na legenda da publicação.

No vídeo postado, a ex de Belo é submetida à remoção do procedimento estético. Ela ainda revelou que precisou realizar alguns preenchimentos para corrigir irregularidades no rosto e deixá-lo da melhor maneira.

Assista

"Fizemos inúmeros procedimentos, mas apenas o preenchimento de queixo para alongar meu rosto e toxina", explicou ela. A musa fitness. então, perguntou aos seguidores: "o que acharam dessa nova Gra?".

Nos comentários, os internautas a aclamaram após o novo rosto. "Sou suspeita em falar, mas amei", elogiou uma usuária. "Ficou muito linda! Me lembrou a Cunhã [Isabelle Nogueira] do BBB", comparou uma segunda. "Você é perfeita independente do que fizer", declarou um terceiro.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .