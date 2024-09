Divulgação / Netflix Alice Wegmann





































Durante a estreia da nova temporada Rensga Hits!, Alice Wegmann, que é a protagonista da série falou que vira e mexe faz detox de homens.

O assunto surgiu porque uma das novas canções do seriado fala sobre como uma decepção amorosa tem que ser curada: se livrando da pessoa que te fez mal.

"Eu já fiz muito detox de macho. E não foi pouco, não. Foi muito! Passava cinco meses sem beijar na boca. Recentemente, eu até tentei fazer um. Durou um mês, daí depois eu já me intoxiquei de novo. Mas às vezes a gente tem que se afastar mesmo, focar mais em si, descobrir nossos prazeres e nossas vontades. A gente não precisa de homem para nada", disse a atriz.



O que acontece em Rensga Hits?

Na segunda temporada, as irmãs Raíssa (Alice Wegmann) e Gláucia (Lorena Comparatto) tem que deixar as desavenças de lado para cuidar do pai, Guarariba (Ernani Moraes), que perdeu a memória.

A situação só piora, pois as duas não conseguem emplacar mais nenhum hit, apesar dos esforços das empresárias Marlene (Deborah Secco) e Helena Maravilha (Fabiana Karla).