Reprodução: Instagram Anitta e Vinicius Souza

Ao que tudo indica, Anitta e o jogador de futebol Vinicius Souza estão namorando . Após serem vistos juntos na Semana de Moda de Paris, os fãs da musicista encheram os comentários das redes sociais do atleta com referências à voz de "Vai Malandra".

"E a mamãe Anitta?", comentou um usuário na última foto de Souza. "Cuida bem da nossa mami Anitta", pediu um segundo. "O homem está amando", avaliou um terceiro. "Esperando a Anitta curtir", desejou uma quarta em relação à curtida da artista pop na foto do novo affair.

De acordo com a coluna do jornalista Lucas Pasin, do UOL, o relacionamento já está no terceiro mês, mas até o momento apenas as pessoas próximas do casal sabem da oficialização do namoro.

No início desta semana, Anitta desfilou pela primeira vez na Semana de Moda de Paris e foi aclamada pela sua performance na passarela. Além disso, ela também teve uma interação com a cantora Belinda, que caiu no meio do palco e recebeu ajuda da brasileira.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .