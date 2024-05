Reprodução X, antigo Twitter - 2.5.2024 Silvero Pereira

Conhecido pela trajetória em filmes, séries e novelas , o ator Silvero Pereira , de 41 anos, usou as redes sociais no Dia do Trabalho (1º) para fazer um clique ousado e inusitado em meio às ondas de calor que acontecem no país mesmo no outono.





Na terra natal do artista, no Ceará , a média era de 30ºC. Silvero decidiu ficar sem roupa e compartilhou um registro de si próprio nu sentado em uma cadeira. "Ceará 30°C, sensação de 55ºC", escreveu o intérprete como legenda da publicação que fez no X, antigo Twitter.





Nos comentários da postagem, os fãs e seguidores do artista repercutiram o momento de "ousadia" dele. "Só sem roupa para aguentar o calorão. Lindo!", afirmou uma usuária da plataforma. "Sexy sem ser vulgar", opinou uma segunda. "Se está quente aí, imagine agora do outro lado dessa telinha", brincou ainda uma terceira internauta.







Em 2022, Silvero Pereira esteve em "Pantanal" , remake escrito por Bruno Luperi a partir da obra original de Benedito Ruy Barbosa. No folhetim, o ator dava vida ao personagem Zaquieu. O artista também se destacou como Nonato em "A Força do Querer", telenovela escrita por Gloria Perez em 2017.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp