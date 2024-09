Reprodução Bia Miranda anuncia que está grávida de Gato Preto





Bia Miranda pegou seus seguidores de surpresa ao anunciar que está grávida de Gato Preto , poucas horas depois de comunicar o término conturbado do namoro com o influenciador. Em seus Stories, ela abriu o jogo sobre a descoberta: "Gente, calma. O mundo não vai acabar. Deu positivo. Acontece", disse, rindo, enquanto já especulava sobre o sexo do bebê: "Agora quero que venha uma menina, aí eu fecho a fábrica".

A revelação chegou para Gato Preto por videochamada, e ele não demorou a reagir nas redes sociais, publicando: "Só foi eu terminar que ficou grávida. Faz favor, mano". A relação, que já vinha balançada, ficou ainda mais exposta quando ele foi visto em um motel com outra mulher logo após o fim do namoro. Bia, visivelmente incomodada, fez questão de desabafar publicamente: "Você tem 31 anos, sério que acha bonito ir pro motel tirar foto e se achar o bonzão?", disse a influenciadora, deixando clara a frustração com as atitudes do ex.

Com vestido transparente, Bia Miranda exibiu tatuagem no bumbum Reprodução/Instagram - 08.03.2024





A troca de farpas não parou por aí. Enquanto Bia explicava o fim do relacionamento, Gato Preto aproveitava o momento para cutucar DJ Buarque , pai do primeiro filho de Bia, o pequeno Kaleb, de 3 meses. Ele acusou Buarque de "oprimir" a influenciadora e ainda insinuou que faltava intimidade no relacionamento dos dois. Entre acusações e revelações, o drama só aumentou.

Gato preto teve um mandado de prisão por falta de pagamento de pensão ao filho de 8 meses, recentemente, e preferiu debochar da ordem judicial, acrescentando mais tensão à sua vida pública.