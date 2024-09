Reprodução: Instagram Fátima Bernardes

Fátima Bernardes, de 61 anos, deve retornar às telinhas da Rede Globo com um novo programa. O título provisório da atração é “Programa da Fátima”. O piloto inicial será gravado já neste mês, e a direção da emissora avaliará possíveis ajustes. As informações são da coluna Play, do jornal “O Globo”.



Caso aprovado, o projeto marcará o retorno da jornalista ao canal. Fátima está afastada da Globo desde 2023, ano em que apresentou a última temporada do reality show musical “The Voice Brasil”. No GNT, ainda em 2023, ela apresentou o “Assim como a gente”.



Antes de migrar para o “The Voice”, Fátima apresentava o matinal “Encontro”, atração que vai ao ar nas manhãs da Globo, de segunda a sexta. O programa agora é comandado pela jornalista Patrícia Poeta.



Mudança de contrato

Fátima Bernardes assina com a Globo por obra certa e não é mais contratada exclusiva da emissora. A comunicadora encerrou o contrato de exclusividade com o canal no final de 2022.

