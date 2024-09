Reprodução Instagram Deolane Bezerra

Deolane Bezerra, de 36 anos, foi presa na manhã desta quarta-feira (4), no bairro de Boa Viagem, no Recife, em Pernambuco. A empresária, advogada e influenciadora digital foi detida em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.





Deolane foi encaminhada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste da capital de Pernambuco. Batizada como "Integration", a operação foi iniciada em abril de 2023. A mãe dela, Solange Bezerra, foi presa pela mesma operação.





O Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife emitiu 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão contra os suspeitos de envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro e práticas de jogos ilegais.





Segundo a Polícia Civil, o sequestro de bens, como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, também foi decretado. Da mesma forma, o bloqueio de ativos financeiros que ultrapassam R$ 2,1 bilhões.





Além das polícias civis de Pernambuco e São Paulo, as investigações contaram com a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), e com as polícias civis dos estados de Paraná, Paraíba e Goiás.





A reportagem do iG Gente tentou contato com a defesa e assessoria de Deolane Bezerra, mas não obteve resposta até a última atualização deste texto. O espaço segue aberto.





Já foi investigada em outra ocasião

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Deolane Bezerra é investigada. Em 2022, a Polícia Civil de São Paulo já investigou a influenciadora pela suspeita de ligação com a Betzord, que, na época, era alvo de uma investigação sobre crime contra a economia popular e associação criminosa.





Quem é Deolane Bezerra?

Conhecida por ostentar uma vida de luxo nas redes sociais, a influenciadora e advoga também já participou do reality show "A Fazenda", em 2022. Ela nasceu em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata do estado. A advogada ganhou destaque na mídia após o namoro com MC Kevin, que morreu no dia no dia 16 de maio de 2021, depois de cair da sacada de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

