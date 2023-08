Reprodução/GShow Fátima Bernardes

Após acumular diversos trabalhos em programas jornalísticos e de entretenimento, a apresentadora Fátima Bernardes, de 60 anos, comandará uma nova atração no canal GNT, que pertence ao grupo Globo. Trata-se de “Assim Como a Gente”, com estreia prevista para outubro deste ano.



A primeira temporada do programa contará com 10 episódios iniciais. A dinâmica será feita em trio. Ou seja, além de Fátima, dois entrevistados, com trajetórias semelhantes, participarão de cada atração. O intuito é deixar as formalidades de lado e guiar as entrevistas como se fossem realmente conversas.



Além disso, a própria apresentadora compartilhará relatos envolvidos com o tema do capítulo. Dessa forma, ainda que o foco das entrevistas seja nos convidados do “Assim Como a Gente”, as revelações de Bernardes também acompanharão as falas dos entrevistados.



Após deixar o “Encontro”, atração matinal na qual trabalhou por 10 anos, a jornalista assumiu a apresentação do reality musical “The Voice Brasil”. Além do novo programa que estreará em outubro no GNT e no Globoplay, Fátima apresentou o “The Voice Kids Brasil”.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente: