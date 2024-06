Reprodução: Instagram Mãe de Fátima Bernardes está no hospital

A apresentadora Fátima Bernardes passou a noite no hospital com a mãe e divulgou o momento nesta quinta (20). Eunice Gomes Bernardes, está internada, mas a artista não revelou o diagnóstico da mãe.

"Quando você passa a noite com a sua mãe no hospital", escreveu ela na legenda do registro em que aparece ao lado da matriarca. Nesta manhã, a jornalista voltou para a casa após a noite com Eunice.

"E ao voltar para casa, recebe de presente da natureza mais uma orquídea abrindo", disse ela em uma foto que tirou de uma rosa branca. Além disso, a artista também mostrou outras duas flores do seu jardim. "O dia já fica melhor", avaliou ela.



Depois de 37 anos na TV Globo, a apresentadora Fátima Bernardes terminou o seu contrato com a emissora e se juntou à Play9, empresa do youtuber Felipe Neto. A jornalista irá cobrir as Olímpiadas de 2024.

