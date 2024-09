Reprodução Instagram Barbara Borges e Deolane Bezerra

Barbara Borges, de 45 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (4), após a prisão de Deolane Bezerra. A influenciadora foi detida em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.



Sorrindo, a ex-paquita de Xuxa surgiu nos stories do Instagram e relembrou da passagem em “A Fazenda”. No reality rural da Record, na temporada de 2022, Barbara e Deolane foram rivais. Os desentendimentos continuaram após o fim do reality.



“Bom dia! Hoje eu acordei com uma sensação tão boa, de paz, de firmeza. Firmeza das minhas atitudes, das minhas ações, de quem eu sou. Eu me dei conta que hoje faz dois anos que vivi profissionalmente um dos maiores desafios da minha vida”, começou.





"E eu me dei conta que hoje está completando dois anos que eu vivi profissionalmente um dos maiores desafios da minha vida, que foi a grande exposição da minha vida, mas que ao mesmo tempo eu pude me mostrar para o meu público, para as pessoas, quem eu sou, meus valores", acrescentou, em referência ao confinamento no programa da Record TV.





"Eu saí campeã de A Fazenda [...] Estou com a sensação de alma lavada, tem dois anos que vivi A Fazenda, vivi grandes desafios. Desejo sempre o bem, o bem que tá aqui no meu coração, o bem para todos", finalizou.





Prisão de Deolane

Deolane Bezerra, de 36 anos, foi presa na manhã desta quarta-feira (4), no bairro de Boa Viagem, no Recife, em Pernambuco. A empresária, advogada e influenciadora digital foi detida em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Deolane foi encaminhada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste da capital de Pernambuco. Batizada como "Integration", a operação foi iniciada em abril de 2023. A mãe dela, Solange Bezerra, foi presa pela mesma operação.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $ $ $ $ $ $ $ $