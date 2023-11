Troca de apresentadores

A queda em audiência coincidiu com a troca de apresentadores. Fátima Bernardes assumiu o comando do programa no ano passado após a saída de Tiago Leifert. A jornalista deu outro tom à atração e dividiu opiniões. Muitos telespectadores gostaram do comando de Fátima, mas outros estranharam a presença da apresentadora no reality. "Não acho a Fátima Bernardes muito boa para o 'The Voice'. Acho que ela ainda não se achou no entretenimento. Ela era muito boa no jornalismo", opinou um usuário do Twitter.